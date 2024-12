SM-liigasta potkitulle Matias Lehtoselle yllättävä valmennuspesti

Jääkiekkovalmentaja Matias Lehtonen suuntaa yllättävään osoitteeseen.

Lehtonen on Puolan liigan Zaglebie Sosnowiecin uusi päävalmentaja. Hän korvaa aiemmin tehtävää hoitaneen Piotr Sarnikin. Seura vahvistaa asian verkkosivuillaan.

Zaglebie Sosnowiec on yhdeksän joukkueen liigassa sijalla seitsemän. Valmentajavaihdon ajankohta on mielenkiintoinen, sillä joukkue on juuri voittanut kaksi edellistä otteluaan viiden pelin tappioputken jälkeen. Joukkueessa pelaa suomalaishyökkääjä Jesper Viikilä.

Matias "Maso" Lehtonen, 36, sai syyskuussa potkut SM-liigaseura HPK:n päävalmentajan paikalta. Hän on toiminut sen jälkeen MTV:n asiantuntijana Mestis-lähetyksissä. Lehtonen on niittänyt mainetta etenkin Suomen kakkostasolla Ketterän ja RoKin penkkien takana.