Jukurien ja TPS:n välisessä liigakohtaamisessa nähtiin erikoinen tilanne mikkeliläisten sensaatiopuolustajan Juuso Arolan ja TPS-hyökkääjä Leevi Teissalan välillä. Jukurit voitti itse ottelun 3-0.
Lue myös: Tähtipelaajalta törkeä teko – SM-liigan sensaatio täysin villinä
Lue myös: Kaksi tapausta SM-liigan kurinpitoon – asiantuntija parahti kovasta vihellyksestä
Kaksikko oli tilanteessa kaukalon kulmassa nahistelemassa keskenään ja TPS:n Teissala kävi lämpöisenä. Lopulta Jukurit-kultakypärältä nähtiin erikoinen reaktio, joka herätti hilpeyttä.
Katso tilanne pääkuvan videolta.
Otteluun mahtui myös TPS:n Lukas Wernblomin ulosajo, kun hän osui taklatessaan Arolaa päähän. Tilanne meni kurinpidon käsittelyyn. Jukurit on sarjassa kolmantena voitettuaan TPS:n puhtaasti 3-0. TPS on sijalla 11.