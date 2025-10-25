Jyväskylän JYP on tehnyt jatkosopimukset päävalmentaja Petri Matikaisen, apuvalmentaja Santeri Heiskasen ja fysiikkavalmentaja Ville-Veikko Pohjanvirran kanssa. Sopimukset kattavat kauden 2026-2027.

Viime huhtikuussa JYPin kanssa sopimuksen tehnyt Matikainen, 58, on saanut joukkueen hyvään lentoon. Se on sarjassa neljäntenä neljän pisteen päässä sarjakärki Ässistä. JYP jäi viime kaudella pudotuspelien ulkopuolelle.

– Enhän minä edes voinut miettiä muuta kuin jatkoa. Olen vakuuttunut meidän pelaajien asenteeseen ja nälkään kehittyä. Haluan olla auttamassa meidän jätkiä eteenpäin, JYPin päävalmentaja Petri Matikainen kertoi seuran tiedotteessa.

– Olemme saaneet vahvistuksen, että keväällä Petun johdolla aloittamamme muutostyö on menossa oikeaan suuntaan. Joukkueen arjen toiminta näkyy jo nyt peleissä identiteettinä. Petu on kokenut ammattimies, jonka kanssa on ollut luontaista toimia. On ollut hienoa nähdä millainen himo, halu ja polte hänellä on edelleen jääkiekkoa ja JYPiä kohtaan, JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä sanoi.

Valmennusryhmässä toimivien Valtteri Salon ja Tomi Pettisen sopimukset kattavat myös ensi kauden. Mälkiän mukaan ryhmän dynamiikka on hyvällä tasolla ja henkilökemiat täydentävät toisiaan.

– Jokainen saa tehdä ja toteuttaa itseään. Koko valmennusryhmämme on keskeisessä asemassa viemässä muutostyötämme seurassa eteenpäin, Mälkiä totesi.

– Valmennustiimimme yhteistyö toimii hyvin ja toiminta urheilujohdon kanssa on rehellistä ja luotettavaa, Matikainen sanoi.