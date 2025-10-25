MTV Katsomon Liigaviikko tarttui tuoreessa jaksossa Lahden Pelicansin otteisiin. Lahtelaisnippu on yksi vaisuista starttaajista, mutta on päässyt esimerkiksi HIFK:ta ja Ilvestä pienemmillä otsikoilla.
Lahtelaisseura on sarjataulukon alapäässä. 15 ottelusta on irronnut vain 16 pistettä.
– Pelicans on ollut haalea. Ihan kauden alusta asti. Ei oikein minkäänlaista kuvaa ole tullut, että millä he voisivat kiivetä sarjataulukossa, Karri Kivi sanoi Liigaviikossa.
Kivi nosti esimerkiksi keskiviikon Tappara-tappion, jossa tamperelaiset hakivat pisteet selvin 2–5-numeroin.
– Ei voi olla noin pehmeää tuo oman maalin puolustaminen! Kivi parahti.
