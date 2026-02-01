Iranilainen vangittu mielenosoittaja Erfan Soltani on vapautettu takuita vastaan, kertoo Soltanin asianajaja.
Soltani vangittiin tammikuussa syytettynä Iranin islamilaisen järjestelmän vastaisesta propagandasta ja kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta.
Lue myös: Iranin Khamenei varoittaa Yhdysvaltoja sodasta
Kansainvälisessä mediassa uutisoitiin vangitsemisen jälkeen, että Soltani olisi määrätty teloitettavaksi. Iranin oikeuslaitos kuitenkin kiisti sen.
Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Iranin laajoissa hallintoa vastustavien mielenosoitusten yhteydessä on kuollut tuhansia ihmisiä.