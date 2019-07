Tankkerikiista yltyy: Kuuntele äänite, jossa Iran varoittaa brittialusta ennen kiinniottoa – toinen brittialus osallistui sananvaihtoon korostaen, ettei tankkerin kulkua voida estää

HMS Montrose myös pyytää iranilaisalusta varmistamaan, etteivät he aio rikkoa kansainvälisiä lakeja ja yritä nousta alukseen, kertoo BBC.

Iran julkaisi videon haltuunotosta



Iranin Hormozganin maakunnan satama- ja merenkulkuviranomaisen Allahmorad Afifipourin mukaan kiinniotettuun brittitankkeriin tehtävän tutkinnan nopeus riippuu siitä, miten sen miehistö on kykeneväinen yhteistyöhön.

Miehistössä on 18 intialaista, mukaan lukien aluksen kapteeni, kolme venäläistä, yksi latvialainen ja yksi filippiiniläinen.

Euroopan unioni on ilmaissut huolensa tankkerista ja Saksa ja Ranska ovat erikseen vaatineet Irania vapauttamaan aluksen välittömästi.

Britannia harkitsee pakotteiden asettamista



Iranin ulkoministerin Mohammad Javad Zarifin mukaan Iran on toiminut ylläpitääkseen kansainvälistä merenkulkusääntöjä.

– Iran on se, joka varmistaa turvallisuuden Persianlahdella ja Hormuzinsalmessa. Britannian täytyy lakata olemasta avunantaja Yhdysvaltojen talousterrorismille, Zarif tviittasi.

Tilanne Persianlahdella on kiristynyt sen jälkeen, kun Yhdysvallat lähti kaikkien osapuolten hyväksymästä ydinsopimuksesta noin vuosi sitten. Tämän jälkeen se alkoi asettaa kovia pakotteita Iranille.

Saudi-Arabia päästi tankkerin palaamaan Iraniin



Persianlahden alueella on tapahtunut tänään toinenkin kehitys, joka liittyy merenkulkuun. Iranin liikenneministeri Mohammad Eslami kertoi, että Saudi-Arabia on päästänyt huoltoon pakottamansa iranilaistankkerin lähtemään Jeddan satamasta ja tankkeri on palaamassa Iraniin.