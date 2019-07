Ulkoministeri Haavisto tuomitsee tankkerin haltuunoton kovasanaisesti: Iranissa käytetään merirosvoutta vallan välineenä

Haaviston mukaan Suomen kaltaisten maiden, jotka elävät avoimesta maailmankaupasta, intresseissä on merenkulun puolustaminen kaikkialla sekä alusten kimppuun käymisen tuomitseminen.

Haavisto kertoo, että tarkoitus on selvästi herättää huomiota, haitata merenkulkua Iranin lähivesillä ja tehdä merenkulku turvattomaksi.

Iran: Kalastusalusturma johti kiinniottoon

– Brittitankkeri Stena Impero törmäsi reitillään kalastusalukseen, ja lain mukaan onnettomuuden syy on tutkittava onnettomuuden jälkeen, Afifipour kertoi.

Hänen mukaansa ruotsalaisen Stena Bulk -varustamon alus oli jättänyt kalastusaluksen hätäkutsun huomiotta, kertoo New York Times.

Afifipour kertoi Fars-uutistoimistolle, että kaikki 23 miehistön jäsentä ovat aluksella tutkinnan ajan. Alus on ankkuroituna Bandar Abbasin satamakaupungin ulkopuolella.

Britannian mukaan Iran pysäytti Persianlahdella myös toisen tankkerin, joka on kuitenkin jo päästetty menemään ja poistunut Iranin aluevesiltä.

Ruotsalaisvarustamo menetti yhteyden alukseen



Ruotsalaisvarustamo Stena Bulk on vahvistanut verkkosivuillaan, että yhtiö ei ole saanut yhteyttä Stena Impero -alukseen sen jälkeen, kun sitä oli lähestynyt joukko tuntemattomia pieniä aluksia ja helikopteri.

Varustamo kertoo, että se menetti yhteyden alukseen perjantaina klo 18 Suomen aikaa. Varustamon mukaan laivalla on 23 miehistön jäsentä, mutta kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen.

– Laivassa on 23 merenkävijää, jotka ovat Intian, Venäjän, Latvian ja Filippiinien kansalaisia, kertoi Stena Bulkin toimitusjohtaja Erik Hanell varustamon tiedotteessa.

Tieto Stena Imperon haltuunotosta tuli vain pari tuntia sen jälkeen kun Gibraltarin tuomioistuin oli ilmoittanut jatkavansa heinäkuun alussa pysäytetyn Grace One -tankkerin kiinniottoaikaa 30 päivällä.

Iranilaistankkeri pysäytettiin heinäkuun alussa. Iran on tuominnut pysäyttämisen ja pitää sitä laittomana.

Yhdysvallat puolestaan ilmoitti aiemmin pudottaneensa torstaina iranilaisen dronen eli miehittämättömän ilma-aluksen Hormuzinsalmessa. Iran on kiistänyt tiedon.

– Emme ole menettäneet yhtäkään dronea Hormuzinsalmella tai missään muuallakaan. Pelkään, että USS Boxer on ampunut heidän miehittämättömän ilma-aluksensa itse, Iranin varaulkoministeri Abbas Araghchi tviittasi.

Seitsenminuuttisessa videossa, joka on nähtävästi kuvattu korkealta, näkyy laivasaattue, jota vallankumouskaarti kertoo seuranneensa, kun se kulki Hormuzinsalmen läpi. Aluksia ei pystytty tunnistamaan välittömästi, mutta yksi aluksista näyttäisi olevan USS Boxer -maihinnousualus.

Britannia ei ole sotajalalla



Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt on varoittanut vakavista seurauksista, jos tapahtunutta ei ratkaista pian.

Dagens Nyheterin mukaan Hunt on keskustellut aiheesta Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon kanssa ja aikoo olla yhteyksissä myös Iranin ulkoministeriin Mohammad Javad Zarifiin.

– Emme etsi sotilaallisia vaihtoehtoja, etsimme diplomaattisia ratkaisuja. Mutta olemme tehneet hyvin selväksi, että tämä täytyy ratkaista. Jos merenkulun turvallisuus on rajoitettuna, on Iran suurin häviäjä. On heidän etujensa mukaista, että tämä saadaan selvitettyä mahdollisimman pian, Hunt kertoi Dagens Nyheterin mukaan.