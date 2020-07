Tulipalo tuhosi ydinvoimalaitosta Iranissa – maa vannoo kostoa, uskoo syyn olevan kyberhyökkäys

Iran on ilmoittanut kostavansa mahdollisen kyberhyökkäyksen, oli sen takana mikä maa tahansa. Turvallisuusviranomaiset kertoivat eilen, että tulipalon syy on selvitty, mutta turvallisuussyistä sitä ei vielä paljasteta julkisuuteen.

– Kyberhyökkäyksiin vastaaminen on osa maamme puolustusta. Jos kyberhyökkäyksestä saadaan todisteita, me aiomme vastata siihen, Iranin siviilipuolustusjohtaja Gholamreza Jalali sanoo Reutersin mukaan.

Natanzin ydinlaitos on Iranille merkittävä, koska se on keskeisessä roolissa maan uraanirikastuksen ja siten myös ydinasekehittelyn kannalta. Laitoksesta julkaistu kuva kertoo paljon tulipalon aiheuttamista vahingoista rakennukselle.

Natanzin ydinlaitos on Iranille merkittävä, koska se on keskeisessä roolissa maan uraanirikastuksen ja siten myös ydinasekehittelyn kannalta. Laitoksesta julkaistu kuva kertoo paljon tulipalon aiheuttamista vahingoista rakennukselle.

Katse kääntyi vihollisiin

– Tähän mennessä Iran on yrittänyt ehkäistä kriisien yltymistä ja epävakaiden olosuhteiden muodostumista, IRNA kirjoittaa.

Natanzin ydinlaitos on Iranille merkittävä, koska se on keskeisessä roolissa maan uraanirikastuksen ja siten myös ydinasekehittelyn kannalta. Iran on kiistänyt ydinasekehittelyn ja väittänyt, että uraaninrikastus liittyy vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.