Israel iski kesäkuun puolivälissä Iranin sotilas- ja ydinkohteisiin, ja Iran teki vastaiskuja Israeliin. Myös Yhdysvallat iski Iranin ydinlaitoksiin.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan rikastettua ydinmateriaalia on yhä raunioiden alla Israelin kesäkuisten iskujen jäljiltä. Ministeri kommentoi asiaa torstaina televisiohaastattelussa.

Israel iski kesäkuun puolivälissä Iranin sotilas- ja ydinkohteisiin, ja Iran teki vastaiskuja Israeliin. Myös Israelin tärkein liittolainen Yhdysvallat iski Iranin ydinlaitoksiin kesäkuussa. Muutama päivä Yhdysvaltain iskujen jälkeen maat sopivat aselevosta.

Araghchin mukaan kaikki Iranin ydinmateriaali on jäänyt kesäkuussa pommitettujen ydinlaitosten raunioihin. Hän sanoo, että Iranin atomienergiajärjestö arvioi ydinmateriaalin kuntoa sekä mahdollisuuksia päästä käsiksi kyseiseen materiaaliin. Järjestö toimittaa tämän jälkeen raportin maan kansalliselle turvallisuusneuvostolle, joka vastaa ulkoministerin mukaan maan ydinasioista.

Araghchi oli tiistaina sopinut Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n johtajan Rafael Grossin kanssa uudesta yhteistyökehyksestä Iranin ja YK:n alaisen IAEA:n välillä.

Torstaina antamassaan haastattelussa Araghchi vaati, että uusi yhteistyösopimus myöntää YK:n ydintarkastajille pääsyn vasta Iranin turvallisuusneuvoston hyväksynnän jälkeen.

Iran oli keskeyttänyt yhteistyönsä IAEA:n kanssa kesäkuisten iskujen jälkeen. Iran on syyttänyt IAEA:ta siitä, ettei järjestö ole tuominnut Israelin iskuja riittävässä määrin.

Iran torjunut ydinasesyytökset

Länsimaat ja Israel ovat toistuvasti syyttäneet Irania siitä, että maa pyrkii hankkimaan ydinaseita. Iran on kiistänyt syytökset.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että kesäkuiset iskut ovat viivästyttäneet Iranin ydinohjelmaa vuosikymmenillä.

Iranin kanssa vuonna 2015 ydinsopimuksen tehneet Britannia, Saksa ja Ranska ilmoittivat elokuussa käynnistävänsä mekanismin, jolla ne asettavat YK:n turvallisuusneuvoston pakotteet uudelleen voimaan Irania vastaan.

Maiden tavoitteena on varmistaa, ettei Iran kehitä ydinasetta. Iranin kanssa vuonna 2015 solmittu ydinsopimus höllensi YK:n turvallisuusneuvoston asettamia pakotteita sillä ehdolla, että Iran noudattaa ydinohjelmaansa koskevia ehtoja. Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta vuonna 2018.