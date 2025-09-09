Kirjoitus netissä johti rikostutkintaan Pohjanmaalla – Uhkaus koulua kohtaan

Poliisi on puhuttanut tekstin julkaissutta nuorta.

Pohjanmaan poliisi sai eilen tiedon netissä olleesta kirjoituksesta, jossa oli viitteitä jonkin tyyppisestä uhkauksesta, se kertoo tiedotteessaan.

Asiaa on selvitetty ja tekstin julkaisseen nuoren henkilöllisyys on poliisin tiedossa ja häntä on kuultu, poliisi kertoo.

– Hän on suhtautunut tähän ihan asiallisesti. Ymmärtänyt kokonaisuuden ja asian vakavuuden. tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tiina Sillanpää kertoo MTV:lle.

Kirjoituksesta on jaettu tietoa eri viestintäalustoilla ja alkuperäisen kirjoituksen sisältö on tulkittu uhkaukseksi poliisilaitoksen alueella olevaa koulua kohtaan. Poliisin tutkinnassa ei ole toistaiseksi löytynyt mitään, mikä viittaisi kouluun kohdistuvasta uhkauksesta.

Kirjoituksessa on mainintaa väkivallasta ja poliisi selvittää nyt, jos asiassa on syytä epäillä rikosta, esimerkiksi laitonta uhkausta.

Poliisi suhtautuu netissä tehtyihin uhkauksiin aina vakavasti ja puuttuu niihin hyvin matalalla kynnyksellä.

Tapausten tutkinnassa voidaan ottaa henkilöitä kiinni, tehdä kotietsintöjä ja takavarikoida puhelimia sekä tietokoneita.

Jos nuorena kohtaat välitöntä väkivallan uhkaa tai muuta uhkaavaa sisältöä netissä, somessa tai erilaisissa viestisovelluksissa ilmoita siitä välittömästi vanhemmille tai poliisille soittamalla hätänumeroon 112, poliisi kertoo. Ota mahdollisuuksien mukaan kuvakaappaus tai muu tallenne sisällöstä.

Lue myös: Kouvolan asevyyhdissä vangitulla oli villi roskaselitys dynamiitilla täytetylle kranaatille