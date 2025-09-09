Kirjoitus netissä johti rikostutkintaan Pohjanmaalla – Uhkaus koulua kohtaan

AOP poliisi
Poliisin mukaan se puuttuu uhkaaviin kirjoituksiin matalalla kynnyksellä.All Over Press
Julkaistu 46 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Miikka Hujanen

miikka.hujanen@mtv.fi

Poliisi on puhuttanut tekstin julkaissutta nuorta.

Pohjanmaan poliisi sai eilen tiedon netissä olleesta kirjoituksesta, jossa oli viitteitä jonkin tyyppisestä uhkauksesta, se kertoo tiedotteessaan.

Asiaa on selvitetty ja tekstin julkaisseen nuoren henkilöllisyys on poliisin tiedossa ja häntä on kuultu, poliisi kertoo.

– Hän on suhtautunut tähän ihan asiallisesti. Ymmärtänyt kokonaisuuden ja asian vakavuuden. tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tiina Sillanpää kertoo MTV:lle.

Kirjoituksesta on jaettu tietoa eri viestintäalustoilla ja alkuperäisen kirjoituksen sisältö on tulkittu uhkaukseksi poliisilaitoksen alueella olevaa koulua kohtaan. Poliisin tutkinnassa ei ole toistaiseksi löytynyt mitään, mikä viittaisi kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. 

Kirjoituksessa on mainintaa väkivallasta ja poliisi selvittää nyt, jos asiassa on syytä epäillä rikosta, esimerkiksi laitonta uhkausta.

Poliisi suhtautuu netissä tehtyihin uhkauksiin aina vakavasti ja puuttuu niihin hyvin matalalla kynnyksellä.

Tapausten tutkinnassa voidaan ottaa henkilöitä kiinni, tehdä kotietsintöjä ja takavarikoida puhelimia sekä tietokoneita.

Jos nuorena kohtaat välitöntä väkivallan uhkaa tai muuta uhkaavaa sisältöä netissä, somessa tai erilaisissa viestisovelluksissa ilmoita siitä välittömästi vanhemmille tai poliisille soittamalla hätänumeroon 112, poliisi kertoo. Ota mahdollisuuksien mukaan kuvakaappaus tai muu tallenne sisällöstä.

Lue myös: Kouvolan asevyyhdissä vangitulla oli villi roskaselitys dynamiitilla täytetylle kranaatille

Hukkuneen varusmiehen sydän pysähtyi useiksi minuuteiksi – Dragsvikin onnettomuus oikeudessa
 

Lisää aiheesta:

Poliisilta lisätietoa kuopiolaiseen kouluun kohdistuneesta uhkauksestaYläkoululaisilla "välähti" – voisiko pommiuhkalla saada vapaapäivän? Päätyivät poliisin pakeillePoliisilta uutta tietoa Kurikan koulu-uhkauksestaKoulun sometilille tuli uhkaava viesti – pian poliisi oli oppilaan kotonaIisalmen koulu-uhkausten tekijät selvillä – uhkaus oli kirjoitettu koulun wc-tiloihin, toinen selvisi tutkinnan aikanaVantaan Martinlaakson koululle hälytettiin viisi poliisipartiota koulu-uhkauksen vuoksi – uhkauksessa oli esitelty asetta
RikosUhkauksetKouluPoliisi

Tuoreimmat aiheesta

Rikos