Sisä-Suomen poliisi jatkaa eilen torstaina Hämeenkyrössä Pirkanmaalla tapahtuneiden epäiltyjen rikosten tutkintaa.
Poliisi sai eilen torstaina aamulla hätäkeskukselta tehtävän, jonka mukaan ihmistä oli uhattu aseella yksityisasunnossa Hämeenkyrössä.
Rakennuksesta tuli ulos nainen aseen kanssa, eikä hän poliisin mukaan noudattanut poliisin käskytystä. Naisella oli hallussaan revolverityyppinen ampuma-ase. Poliisi kertoo joutuneensa käyttämään asetta hänen pysäyttämisekseen.
Nainen loukkaantui jalkaan. Hän sai ensiapua ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon.
Asunnossa oli myös mies, joka poliisin mukaan totteli ohjeita. Uusien tietojen mukaan poliisi epäilee miestä ampuma-aserikoksesta ja laittomasta uhkauksesta.
Nainen taas on epäiltynä ampuma-aserikoksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä.
Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa muun muassa kuulusteluin eikä tiedota tapauksesta tässä vaiheessa enempää.
Poliisin aseenkäyttöä tutkii syyttäjä.