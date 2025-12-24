Seppo on koko Suomen tuntema somevuohi, jonka kepposteluille ei tule loppua. Edes joululahjoitta jäämisen pelko ei ole saanut jääräpäistä pukkia kaidalle tielle.

Home Ranch -maatilan pikkujouluissa koettiin mielenkiintoisia hetkiä, kun Seppo-pukki esitteli jälleen parasta osaamistaan. Lattia ei kelvannut pukin sulosorkille, joten Seppo päätti hypätä pöydälle. Myös joulukuusi ja sen koristeet saivat kyytiä.

– Seppo varasteli joulukoristeita, tanssi pöydillä ja yritti viedä vierailta joulutortut käsistä.

Villi meno ei yllättänyt Home Ranchin pehtoori Joni Aaltosta. Onhan Seppo tuhonnut kaikkea lumilingosta lattialaudoitukseen.



– Se oli sellaista perus seppomaista touhua, Aaltonen kommentoi juhlan kulkua.

Kokisjuomaan viehtynyt somevuohi löysi pikkujouluista myös uuden lempijuoman.



– Koko ajan piti jonkun olla vahtimassa, kun Seppo yritti glögiäkin juoda, Aaltonen kommentoi.

"Risuja tulee tänäkin vuonna"

Tänä vuonna Seppoa odottaa monen mielestä joululahjoista surkein. Nimittäin ruusujen sijaan Aaltonen kerää jälleen kurittomalle pukilleen kasan risuja.

– Hän osaa odottaa, että risuja tulee tänäkin vuonna. Sen verran Seppo on perseillyt vuoden aikana.



Tosin Seppo itse on todennäköisesti kiitollinen risukasastakin.

Myös viime vuonna Aaltonen oli paketoinut kasan risuja jouluiseen käärepaperiin, jonka vei Sepolle joulupäivänä.

– Seppo avasi ja alkoi rouskuttamaan niitä ihan tyytyväisenä. Ei hän lannistunut risuista, vaan tyytyväisenä niitä rouskutti.