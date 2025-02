Herttuatar Meghan postasi herkän pusukuvan hänestä ja prinssi Harrysta: "Kiitos, että olet"

Herttuatar Meghan hempeilee puolisonsa kanssa.

Herttuatar Meghan postasi ystävänpäivänä Instagram-tililleen herttaisen hempeilykuvan hänestä ja puolisostaan prinssi Harrysta. Mustavalkokuvassa pari suutelee toisiaan.

Herttuatar on raapustanut kuvan yhteyteen kauniin tekstin rakkaalleen. Hän kirjoittaa, että on kotona huolehtimassa parin lapsista ja ikävöi rakastaan, joka on parhaillaan Invictus Games -tapahtumassa.

Invictus Games on prinssi Harryn perustama urheilukilpailu haavoittuneille sotilaille. Tämän vuoden Invictus Games -tapahtuma alkoi lauantaina 8. helmikuuta ja se päättyy sunnuntaina 16. helmikuuta.

– Olen enemmän kuin ylpeä miehestäni ja siitä, mitä hän on luonut. Rakkaani, syön hampurilaisia ​​ja ranskalaisia sekä ja fish & chipsejä kanssasi ikuisesti. Kiitos, että olet, Meghan kirjoittaa.

Meghan palasi vuosien tauon jälkeen Instagramiin henkilökohtaisella käyttäjätilillä 1. tammikuuta. Hän poisti aiemman henkilökohtaisen Instagram-tilinsä käytöstä vuonna 2018. Sen jälkeen hän ja prinssi Harry vaikuttivat Instagramissa sussexroyal-tilillä, joka kuitenkin hiljeni keväällä 2020 parin jättäytyessä kuninkaallisista tehtävistään.