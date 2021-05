Intiassa laajalti levinnyt tappava "musta sieni" on iskenyt koronapotilaisiin myös Venäjällä – tauti leviää nenän kautta silmiin ja aivoihin

Intiassa osa sairastuneista on sokeutunut

Mukormykoosi kutsutaan mustaksi sieneksi sen aiheuttamien tummien pigmenttihäiriöiden takia. Infektiota on todettu aiemmin Intiassa koronasta parantuneilla potilailla. Osa heistä on menettänyt näkönsä ja osa sairastuneista on kuollut.