Tappavaa "mustaa sientä" todettu myös Irakissa – yksi kuollut

Maassa on todettu myös kolme muuta sienitautitapausta. Kaikki tapaukset ovat ilmenneet Dhi Qarin maakunnassa.

Kyseinen hengenvaarallinen sienitauti on yhdistetty koronaviruksen hoidossa käytettäviin steroideihin, joilla on hoidettu vakavasti sairaita koronapotilaita. Steroidien uskotaan altistavan infektiolle.

Enemmän tapauksia on ilmennyt Intiassa, jossa parantuneista koronapotilaista osa on menettänyt näkönsä tai jopa kuollut sienitaudin seurauksena. Sienitautia on havaittu myös Venäjällä.