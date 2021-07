Jo yli 4 000 koronapotilasta kuollut mustan sienen aiheuttamaan infektioon Intiassa – voiko sieni levitä myös Suomessa?

Musta sieni eli mukormykoosi on aiheuttanut sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden keskuudessa useita kuolemia Intiassa, minkä lisäksi sitä on esiintynyt myös Venäjällä, Afganistanissa ja Nepalissa. Mukormykoosia esiintyy pääasiassa henkilöillä, joilla immuunijärjestelmä on heikentynyt.