Intialaismies poltti "liian tumman" vaimonsa elävältä – tuomari ei antanut armoa

Intiassa vaimonsa palamaan sytyttänyt mies on saanut kuolemantuomion, uutisoi BBC. Britannian yleisradion mukaan mies oli ollut tyytymätön vaimonsa tummaan ihoon.

BBC:n uutisoima järkyttävä rikos tapahtui kesällä vuonna 2017.

Lakshmi-niminen nainen kertoi viranomaisille ennen kuolemaansa, että aviomies oli säännöllisesti piikitellyt häntä hänen tumman ihonsa vuoksi.

Vaimo kertoi myös, että mies oli pilkannut hänen vartaloaan vuonna 2016 solmitun avioliiton alusta saakka.

Henkirikoksen tapahtuma-aikaan aviomies Kishandas oli tuonut mukanaan pullon, jossa oli ruskeaa nestettä. Mies kertoi vaimolle, että pullossa oli lääkettä, jolla vaimon iho muuttuisi vaaleammaksi.

Mies oli levittänyt ainetta vaimon päälle. Kun vaimo oli huomauttanut aineen tuoksuneen hapolta, mies oli sytyttänyt vaimonsa tuleen.

Lopuksi mies kaatoi loputkin nesteestä jo palavan puolisonsa päälle.

Tuomarilta ei armoa

Miehen vanhemmat ja sisko veivät vaimon sairaalaan, missä hän kuoli myöhemmin. Hän ehti kertoa tapahtuneesta lääkäreille ja viranomaisille, ennen kuin kuoli vammoihinsa.

Tuomari perusteli kuolemantuomiota tapauksen luonteella ja harvinaisuudella. Tuomari kutsui tekoa rikokseksi ihmisyyttä vastaan.

– Tämä rikos ravisuttaa koko ihmisyyttä eikä tällaista tekoa voisi edes kuvitella tapahtuvan terveessä sivistyneessä yhteiskunnassa, tuomari Rahul Choudhary sanoi.

– Nuori parikymppinen nainen murhattiin brutaalisti. Hän oli sisar, tytär ja hän oli rakastettu. Ellemme pelasta tyttäriämme, kuka sen tekee, syyttäjä Dinesh Paliwal kommentoi tuomiota.

Syyttäjä pitää oikeuden ratkaisua historiallisena, ja toivoo sen toimivan pelotteena vastaaville teoille jatkossa.

Aviomiehen asianajajan mukaan mies on syytön ja aikoo valittaa tuomiosta.