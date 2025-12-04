Kyseessä on Putinin ensimmäinen vierailu Intiassa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa vuonna 2022.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut kaksipäiväisen vierailunsa Intiassa pääministeri Narendra Modin kutsumana. Putin saapui keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa Intian pääkaupunkiin New Delhiin.



Modi otti Putinin lentokentällä vastaan henkilökohtaisesti. Johtajat halasivat ja nousivat sitten samaan autoon.



Kyseessä on Putinin ensimmäinen vierailu Intiassa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa vuonna 2022.



Kreml tiedotti ennen vierailua, että Putinin ja Modin on määrä allekirjoittaa kauppasopimuksia ja keskustella Venäjän ja Intian suhteiden "kaikista kysymyksistä". Lisäksi johtajien odotetaan käsittelevän alueellisia ja kansainvälisiä asioita.



Ennen vierailua Putin sanoi India Today -televisiokanavan haastattelussa olevansa "erittäin iloinen" tavatessaan "ystävänsä" Modin.



– Yhteistyömme Intian kanssa on erittäin laaja-alaista, Putin sanoi kanavan kääntämissä kommenteissa ja mainitsi esimerkkeinä laiva- ja lentokoneteollisuuden, ydinenergian ja avaruustutkimuksen.



Modi järjestää Putinille yksityisen illallisen torstai-iltana. Perjantaina luvassa on Intia–Venäjä-huippukokous.

Bloomberg: Asialistalla mahdollisesti asehankinnat

Uutistoimisto Bloomberg uutisoi ennen vierailua, että Putin ja Modi tulevat todennäköisesti keskustelemaan Intian suunnitelmista hankkia Venäjältä hävittäjiä ja ohjuspuolustusjärjestelmä. Bloombergin tiedot perustuvat asiaa tunteviin, nimettömiin lähteisiin. Bloombergin lähteiden mukaan Intian ja Venäjän odotetaan neuvottelevan strategisen kumppanuutensa puitteissa Su-57-hävittäjien ja S-500-ilmapuolustusjärjestelmän kehittyneen version ostosta. Bloomberg arvioi jutussaan, että mahdollinen sopimus Venäjän kanssa voisi ennestään kiristää Intian kauppasuhteita Yhdysvaltoihin. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin mukaan Venäjä on edelleen suurin aseviejä Intiaan, vaikka Intia on vähentänyt venäläisten aseiden tuontia viime vuosina. Intian ulko- ja puolustusministeriö eivät tuoreeltaan vastanneet Bloombergin haastattelupyyntöihin. Intia kuuluu maailman suurimpiin öljyntuojiin. Yli 85 prosenttia maan käyttämästä öljystä tuodaan ulkomailta. Aikaisemmin öljyä tuotiin pääasiassa Lähi-idästä, mutta vuodesta 2022 Intia on käyttänyt hyväksi länsimaiden pakotteita ja ostanut Venäjältä öljyä huomattavasti markkinahintoja halvemmalla. Yhdysvallat asetti Intialle elokuussa lisätulleja, koska Intia ostaa öljyä Venäjältä. Presidentti kirjoitti elokuussa ennen lisätullien asettamista omistamassaan Truth Social -palvelussa, ettei Intiassa piitata kuinka paljon ihmisiä Ukrainassa kuolee venäläisen sotakoneiston toimesta. Siksi Intian Yhdysvalloille maksamia tulleja oli Trumpin mukaan korotettava.