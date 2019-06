Kuusi miestä vangittiin 8-vuotiaan tytön raiskauksesta, kidutuksesta ja murhasta Intiassa: "Häntä kidutettiin päiväkausia"

Taustalla uskonnollisia erimielisyyksiä



Kidnapattu tyttö kuului pieneen paimentolaismuslimiyhteisöön Kashmirissa, joka on vuoristoinen alue Intian, Pakistanin ja Kiinan rajalla. Kashmirin väestöstä enemmistö on muslimeja. Poliisin mukaan syytetyt miehet ovat sen sijaan hinduja.

Julkisuudessa juttu on aihettanut vihaa ja saanut eri uskonnollisia ryhmiä protestoimaan.

Puolustus vaatii minimirangaistusta



Oikeudessa syytettynä on yhteensä kahdeksan henkilöä, joista yksi on entinen valtion virkamies, 60-vuotias Sanji Ram, sekä neljä poliisia. Ram on oikeuden mukaan suunnitellut rikoksen ja hankki apua neljältä poliisilta.