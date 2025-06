Intia lähetti ensimmäisen astronauttinsa avaruuteen

Intia juhlii historiallista hetkeä, kun sen ensimmäinen astronautti suuntaa kohti kansainvälistä avaruusasemaa.

Intiassa juhlitaan Axiom-4-luotaimen (Ax-4) onnistunutta laukaisua, joka kantaa mukanaan ensimmäistä intialaista astronauttia Shubhanshu Shuklaa.

Aluksessa on mukana myös muiden maiden edustajia, mutta Shukla on vasta toinen intialainen, joka on matkustanut avaruudessa.

Intia lähetti ensimmäistä kertaa omaa väkeään avaruuteen vuonna 1984, kun venäläinen Sojuz-alus lähti matkaan kyydissään kosmonautti Rakesh Sharma.

Shukla lähetti lennon kapteenina viestin Intialle muutaman minuutin nousun jälkeen.

– Olemme palanneet avaruuteen 41 vuoden jälkeen, ja se on ollut uskomaton matka. Juuri nyt kierrämme Maata 7,5 kilometrin sekuntinopeudella. Kannan olkapäälläni Intian lippua. Tämä ei ole matkani alku kansainväliselle avaruusasemalle, vaan Intian miehitettyjen avaruuslentojen alku.

Kuvassa 39-vuotias Shubhanshu Shukla.

Ryhmää johtaa entinen Nasan astronautti Peggy Whitson, joka on toiminut kansainvälisen avaruusaseman komentajana kahdesti, viettänyt yli 675 päivää avaruudessa ja tehnyt jopa kymmenen avaruuskävelyä.

Matka tehdään Ax-4:llä, joka on Houstonissa toimivan Axiom Space -yrityksen operoima kaupallinen lento.

Yhteistyössä ovat mukana Nasa, Intian avaruusjärjestö Isro, Euroopan avaruusjärjestö ESA ja SpaceX.

Myös Puola ja Unkari palaavat avaruuteen

Ryhmässä on yhteensä neljä jäsentä. Kyydissä ovat mukana puolalainen Slawosz Uznanski-Wisniewski sekä unkarilainen Tibor Kapu.

Myös he tekevät avaruuslennolla historiaa, sillä Puolan ja Unkarin väkeä kävi viimeksi avaruudessa yli 40 vuotta sitten.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Shukla, Kapu, Whitson ja Uznanski-Wisniewski.

Astronautit viettivät useita viikkoja karanteenissa ennen keskiviikkona tapahtunutta laukaisua.

39-vuotias Shukla oli yksi neljästä intialaisesta ilmavoimien upseerista, jotka valittiin viime vuonna maan ensimmäiselle miehitetylle avaruuslennolle. Lento on suunniteltu vuodelle 2027.

Intia ilmoitti kunnianhimoisista suunnitelmista perustaa avaruusasema vuoteen 2035 mennessä, minkä lisäksi se aikoo lähettää astronautin Kuuhun vuoteen 2040 mennessä.

Asiasta kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.