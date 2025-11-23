Tubettaja Eric "Lakko" Savolaisen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala tanssivat katsojien valintana toisessa lähetyksessä nähdyn hitaan valssinsa. Sen taustalla kuultiin jälleen Adelen jättihitti Skyfall. Lähetyksen teema oli oma tarina, ja Savolainen kertoi tuolloin puolisonsa kanssa kokemastaan lapsettomuudesta.

Katso videolta Lakon ja Kastanja Rauhalan revanssi hitaan valssin kanssa

Katso videolta Lakon ja Kastanja Rauhalan revanssi hitaan valssin kanssa

Lakko ja Kastanja Rauhala häkellyttivät toistamiseen koskettavalla hitaalla valssillaan. MTV / Katja Tamminen

Haapalainen hehkutti Savolaisen kehitystä ja osaamista sekä mietti mitä olisi voinut tapahtua, jos tämä olisi nuorempana valinnut tanssit omaksi lajikseen.

– Enää ei ollut oppilasta ja opettajaa, te tanssitte yhdessä.