Lakko ja Kastanja Rauhala häkellyttivät toistamiseen koskettavalla hitaalla valssillaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma huipentuu sunnuntaina 23. marraskuuta tanssittavaan finaaliin, jolloin kolme finalistiparia kamppailee koko kisan voitosta. Kaikki kolme finalistiparia tanssivat kukin kolme tanssia.
Kaikkien tähtiparien illan toinen tanssi oli katsojien valinta eli tanssi, jonka kukin on tanssinut jo kertaalleen tällä kaudella.
Tubettaja Eric "Lakko" Savolaisen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala tanssivat katsojien valintana toisessa lähetyksessä nähdyn hitaan valssinsa. Sen taustalla kuultiin jälleen Adelen jättihitti Skyfall. Lähetyksen teema oli oma tarina, ja Savolainen kertoi tuolloin puolisonsa kanssa kokemastaan lapsettomuudesta.
Tuomaristo oli jo ensimmäisellä kerralla herkästä esityksestä haltioissaan. Nyt se oli heidän mukaansa vieläkin parempi.
– Kokonaisuus on niin paljon vapautuneempi, alkukauden jännitys on jäänyt pois, Jukka Haapalainen mietti.