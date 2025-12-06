Puolustusvoimat saa tänään ensimmäisen naispuolisen everstin, kun Pääesikunnassa palveleva everstiluutnantti Inka Niskanen on ylennetty everstiksi.
Niskanen on kautta aikojen korkea-arvoisin naisupseeri Puolustusvoimissa.
Puolustusvoimat saa tänään ensimmäisen naispuolisen everstin, kun Pääesikunnassa palveleva everstiluutnantti Inka Niskanen on ylennetty everstiksi.
Niskanen on kautta aikojen korkea-arvoisin naisupseeri Puolustusvoimissa.
Niskanen oli myös vuonna 2018 ensimmäinen nainen, joka ylennettiin everstiluutnantiksi. Hänet määrättiin tämän vuoden alusta Puolustusvoimain komentajan erityisavustajaksi.
Tasavallan presidentti on lisäksi tänään ylentänyt kenraalimajuri Rami Saaren kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Pekka Turusen kenraalimajuriksi ja eversti Jaro Kesäsen prikaatikenraaliksi.
Kenraaliluutnantti Saari on toiminut Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkönä vuodesta 2022. Kenraalimajuri Turunen on palvellut Pääesikunnan tiedustelupäällikkönä vuodesta 2023. Prikaatikenraali Kesänen aloitti joulukuun alussa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina.
Itsenäisyyspäivänä on myös annettu suuri määrä kunniamerkkejä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aholle (ps.) on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun suurristi. Suomen Leijonan suurristi on myönnetty muun muassa Koneen toimitusjohtajana toimineelle tekniikan tohtori Matti Alahuhdalle.
Alkuvuodesta Nokian toimitusjohtajuuden jättäneelle Pekka Lundmarkille on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki.
Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki on myönnetty metropoliitta Ambrosiukselle, IBO:n pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle, ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläiselle, Euroopan petostorjuntaviraston entiselle pääjohtajalle Ville Itälälle, ulkoasiainneuvos Elina Kalkulle, Helsingin yliopiston rehtorille Sari Lindblomille, tieteen akateemikko Merja Penttilälle ja ulkoasiainneuvos Anne Sipiläiselle.
Kunniamerkit myönsi Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari, tasavallan presidentti Alexander Stubb.