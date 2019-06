Jarmo Lindbergin kausi puolustusvoimain komentajana päättymässä – STT:n tietojen mukaan Pääesikunnan päällikkö Timo Kivinen on nousemassa seuraajaksi

Nykyisen Puolustusvoimain komentajan Jarmo Lindbergin viisivuotiskausi päättyy heinäkuun lopussa. Hän ei tavoitellut jatkoa virkaan vaan jää reserviin elokuun alusta. Kivinen on 59-vuotias, eli hän on syntynyt samana vuonna kuin Lindberg. Lindberg täytti 60 vuotta viime viikolla, Kivisen syntymäpäivä on joulukuussa. Ikänsä perusteella hänen on mahdollista johtaa Puolustusvoimia lähes seuraavat viisi vuotta eli maaliskuuhun 2024 asti.