Yhä useampi suomalainen kannattaa asevelvollisuuden laajentamista myös naisiin, selviää Uutissuomalaisen teettämästä USU-gallupista.
Kyselyn mukaan 40 prosenttia vastaajista kannattaa asevelvollisuuden laajentamista koko ikäluokkaan. Yhtä suuri osa vastaajista kuitenkin vastustaa asevelvollisuuden laajentamista. Viidesosa vastaajista ei osaa sanoa kantaansa.
Reilu kolme vuotta sitten tehdyssä vastaavassa Uutissuomalaisen kyselyssä asevelvollisuuden laajentamista kannatti 35 prosenttia ja vastusti 44 prosenttia vastaajista.
Asevelvollisuuden laajentaminen saa huomattavasti enemmän kannatusta miehiltä kuin naisilta. Miehistä asiaa kannattaa 50 prosenttia ja naisista 29 prosenttia.
Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat ihmistä 10.–17. marraskuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.