Podcast: Ina Mikkola harrasti seksiä tuntemattomien edessä seksiklubilla: "En ole koskaan tehnyt mitään vastaavaa"

Ina Mikkola muistelee Boy’s Club -podcastissa seksiklubikokemustaan.

Ina Mikkola kertoo Podimon Boys' Club -podcastinsa seitsemännessä jaksossa vierailleensa joskus yhdellä maailman tunnetuimmista seksiklubeista nimeltään Kitkat. Klubi sijaitsee Berliinissä, Saksassa.

Yhdestä asiasta klubille mennessä oltiin hyvin tarkkoja: puhelimet kerättiin narikassa pois.

Kitkat on Mikkolan mukaan äärimmäisen iso klubi, missä on lukuisia huoneita. Siellä on niin ikään sauna ja uima-allas.

Ison salin reunalla on paljon sänkyjä, joissa ollaan jo tositoimissa.

– Osassa niistä jo pannaan, vaikka ilta on vasta nuori, Mikkola muistelee vierailuaan podcastissa.

Hän siirtyy kasarimusiikkia soittavaan huoneeseen, jossa Mikkolan mukaan ”aivan tajuttoman komea” mies lähestyy häntä.

– Hän kuiskaa korvaani, että olen hänen mielestään kaunis. Aika pian hän ehdottaa, että haluaisi lähteä puuhailemaan kanssani. Ja nimenomaan juuri minun kanssani – kukaan muu ei hänelle kelpaa.

Mikkolalla oli tuossa kohtaa jo miesseuraa, ja hän päätyy valitsemaan vain toisen ja etsimään panopaikkaa.

He päätyvät yhden huoneen sohvalle, ja ympärille kerääntyy yleisöä katsomaan puuhastelua.

– Kiusaannun siitä aluksi, mutta sitten ajattelen, että siinäpähän heillä on upeat näkymät, ja keskityn omaan nautintooni. Tämä jännittää samaan aikaan ihan mielettömästi. En ole koskaan tehnyt mitään vastaavaa, Mikkola kertoo podcastissa.

Kaksikko lähtee etsimään toista panopaikkaa, joka löytyy korkealta tasanteelta, jonka lattia on vuorattu patjoilla. Alhaalta on parvelle suorat näkymät. Mikkola ryhtyy jälleen puuhiin miehen kanssa ja saa lukuisia orgasmeja.

Ajantaju katosi Mikkolalta täysin, ja hän saapui majapaikkaansa vasta puoli seitsemältä aamulla. Hän vietti lopulta aikaa klubilla noin työpäivän verran.

Mikkola kertoi aiemmin Huomenta Suomessa, että haluaa tarjota podcastillaan miehille turvallisen tilan tutkia omaa seksuaalisuuttaan ja kehittyä siinä. Hän ei halua laittaa miehiä yhteen lokeroon, vaan mahdollistaa miehuuden moninaisuuden tutkimisen.

Hänen mielestään on edelleen olemassa paljon stereotypioita, jotka liitetään miehiin.

– Sellaisia nihkeitä sanoja, kuten ”nolo runkkari”. Haluan, että Boys’ Club on sellainen paikka, missä kukaan ei ole nolo runkkari, vaan kaikki miehet ovat tervetulleita sellaisina kuin tällä hetkellä ovat. Uskon, että Suomi on täynnä fiksuja ja ihania miehiä, joilla on halu tutkia omaa seksuaalisuuttaan ja kehittyä siinä, Mikkola tiivisti.