Ilves voitti Gnistanin 3–2. Kun FC Inter jäi tasapeliin HJK:n kanssa, nousivat tamperelaiset sarjakärkeen.

Ilveksen Oiva Jukkola on tottunut olemaan monessa mukana joukkueensa peleissä miesten jalkapalloliigassa, mutta tiistain 3–2-kotivoitto Gnistanista oli Jukkolankin mittapuulla aivan oma lukunsa.

Hiljattain maajoukkuedebyyttinsä tehnyt Jukkola syötti Roope Riskin 1–0-johtomaalin. Ilveksen 2–1-johto-osumassa Jukkolan keskitys kimposi Gnistan-puolustaja Oliver Petterssonista maaliin, ja Jukkola ampui vielä kruunuksi upean 3–2-voittomaalin vartti ennen täyttä aikaa. Lisäksi Ilveksen maalipaikat syntyivät kerta toisensa jälkeen Jukkolan kautta.

– Ei se mikään yhden miehen show ollut. Itseltäni hyvä, mutta ei mikään täydellinen esitys. Läpiajon tuhrin ja pari muutakin aika heikkoa suoritusta, Jukkola sanoi.

Ilvekseltä hylättiin avausjaksolla kaksi maalia, joista ensimmäinen paitsion vuoksi. Toinen nostatti enemmän kulmakarvoja, sillä ottelun tuomaristo näki pallon ylittäneen päätyrajan ennen Jukkolan maaliin päätynyttä laukausta.

– Mielestäni pallo ei ollut yli. Linjamies oli aika kaukana toisella puolella. Mutta jos hän näki, että pallo oli yli, se oli yli. Onneksi ei jäänyt siitä kiinni.

Tulikuuman syysvireen löytänyt Roope Riski osui jo viidennessä peräkkäisessä ottelussaan ja iski kuudennen maalinsa viiteen otteluun.

Tamperelaiset ovat voittaneet molemmat ylemmän loppusarjan otteluistaan ja jatkavat kärkikamppailussa kahdeksan kierrosta ennen loppua.

Ilves nousi sarjan kärkeen, kun FC Inter ja HJK nyhjäsivät turussa 0–0-tasapelin. Ilves on nyt pisteen turkulaisilta karussa. KuPS on kolmantena, neljän pisteen päässä ykköspaikasta. HJK on neljäntenä.

Kuudentena oleva Gnistan on jäänyt kauas kärkiviisikon taakse.

Veikkausliiga-kierroksen tulokset:

Ilves–IF Gnistan 3–2

KuPS–SJK 3–2

FC Inter–HJK 0–0