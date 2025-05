Teemu Pukki tuhlaili ja rankaisi kasvattajaseuraansa

Teemu Pukki oli monessa mukana, kun HJK otti 3–1-voiton KTP:stä.

Pukki tuhri rangaistuspotkun ensimmäisen puoliajan lopussa, kun peli oli vielä tilanteessa 1–1. Toisella puoliajalla kotkalaislähtöinen Pukki kuitenkin paikkasi virheensä ja puski kulmapotkusta pallon etukulmasta sisään ja HJK:n 2–1-johtoon. HJK paukutti vielä kaksi maalia. 3–1:een osui Santeri Hostikka, ja loppuluvut 4–1 sinetöi Georgios Kanellopoulos.

Alexander Ring taiteili HJK:n avausmaalin, joka oli kenties ottelun komein. Hän sai rangaistusalueelle matalan syötön laidalta ja sijoitti pallon todella tarkasti maalin ylänurkkaan.

KTP:n ainokaisen laukoi Armaan Wilson rangaistuspotkusta.

Veikkausliigan kärkipään pelissä Inter otti voiton Ilveksestä lukemin 3–1 ja jatkoi näin tappiotonta sarjaansa. Turkulaisten maaleista vastasivat Axel Kouame, Florian Krebs ja Jasse Tuominen. Inter nousi sarjataulukossa toiseksi. Sillä on nyt kasassa neljä voittoa ja kolme tasapeliä.

Ilveksen käyrä on ollut vahvan alkukauden jälkeen vahvasti alaspäin. Tamperelaisjoukkue on hävinnyt neljästä viimeisestä ottelustaan kolme. Se on silti vielä Veikkausliigassa neljäntenä 12 pisteellä. HJK nousi Ilveksen taakse viidenneksi.

IFK Mariehamn haki pisteet AC Oulun vieraana lukemin 1–0.