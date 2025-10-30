Miesten jalkapalloliigan mestaruustaistelu tiivistyi entisestään torstaina, kun KuPS ei onnistunut kaatamaan kotiottelussaan Gnistania. Ottelu päättyi värikkäiden vaiheiden jälkeen lukemiin 1–1. Tasapelistä huolimatta kuopiolaiset säilyttivät edelleen paikkansa sarjan kärjessä.

KuPSilla oli avausjaksolla lukuisia huippupaikkoja, mutta se onnistui tekemään vain yhden osuman. Toisella jaksolla joukkueen hyökkäyspeli jäi vähän piippuun, ja Gnistan sai oman mahdollisuutensa rangaistuspotkuista.

KuPSin puolustaja Ibrahim Cisse aiheutti ottelussa rikkeillään kaksi rangaistuspotkua. Ensimmäisestä Tim Väyrynen pamautti pallon tolppaan, mutta jälkimmäisen Roman Eremenko laukoi varmasti maaliin. Varsinkin toista tuomiota kotijoukkueen leirissä protestoitiin voimakkaasti.

– Totta kai on pettynyt fiilis. Olisi pitänyt käyttää omat paikat paremmin. Rangaistuspotkuista en halua lähteä kommentoimaan. Ei ollut meidän päivä tänään. Ei pomppinut pallot niin kuin olisi pitänyt, kotijoukkueen Doni Arifi totesi Ruudun haastattelussa ottelun jälkeen.

