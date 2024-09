Ilves mestaruustaisteluun jättivoitolla – kokenut maalitykki näki jo ennalta tapahtumien kulun: "Nilkka suorana takanurkkaan"

Riskin mukaan Ilveksen hyvän vireen keskellä on syytä muistaa, että joukkue on ensimmäistä kautta yhdessä.

Kymmenen maalin Santeri Haaralan siirryttyä Ilveksestä tukholmalaiseen Djurgårdeniin Riski on juuri nyt yhdeksällä maalillaan Veikkausliigan paras suomalainen maalintekijä. Koko pörssin kärkikään ei ole ulottumattomissa: SJK:n Jaime Moreno on osunut 11 kertaa.

– En tiedä, mitä olen tehnyt oikein päästäkseni tähän asemaan, mutta yritän antaa nyt jotakin takaisin. Tämä kausi on ollut totuttelemista takaisin pelirytmiin, ja se on sujunut multa kaiken kaikkiaan ihan ok. Toivottavasti pystyn pysymään vielä ehjänä ja olisi monia vuosia peliuraa jäljellä. Tämä on parasta, mitä voi tehdä.