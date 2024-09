Ilves shokeerasi HJK:ta – Roope Riski nousi ratkaisijaksi

HJK:lle tappio oli mestaruuden kannalta todella karvas, sillä se on nyt kolme pistettä Ilveksen takana. Sekä Ilveksellä että HJK:lla on vielä kaksi ottelua Veikkausliigassa jäljellä. Viimeisellä kierroksella HJK kohtaa KuPSin, joten kaikki on mestaruuden suhteen vielä mahdollista Ilveksen, KuPSin ja HJK:n välillä.