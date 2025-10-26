Iittalan maaseudulla asuva Taru Heinilä on tottunut elämään luonnon keskellä ja näkemään metsän eläimiä, mutta viime kuukausina hänen pihapiirissään liikkuneet ilvekset ovat alkaneet aiheuttaa harmaita hiuksia.
Heinilä lähetti MTV Uutisille sosiaalisessa mediassa julkaisemansa videon, jossa yksi ilves käyskentelee pihan reunassa, vain muutaman kymmenen metrin päässä hänen kotitalostaan.
– Me olemme tottuneet, että meillä on täällä paljon ilveksiä, mutta yleensä ne vaan pysyttelevät tuolla metsässä. Nyt ne ovat meidän pihassamme, mikä ei ole meille ideaalitilanne, kun on lapsia, hevosia ja koiria, Heinilä kertoo.
Heinilä kertoo asuvansa maalla, noin kolmen kilometrin päässä Iittalan keskustasta. Hänellä on myös useampi naapuri.
Heinilä arvioi, että alueella on useampi ilves, vaikka on nähnyt vain yhden kerrallaan.
Ilvekset pelottelevat hevosia
Heinilällä on kahdeksan hevosta, jotka eivät ole enää voineet olla vapaasti laitumella, koska ilvekset ovat pelotelleet niitä toistuvasti.
– Hevoset karkailivat kesällä laitumelta, ja aina kun ne olivat karanneet, niin jossain vaiheessa nähtiin ilves siinä, Heinilä kertoo.