Ilvestä pyrittiin karkottamaan siinä onnistumatta.

Keuruulla tapettiin maanantaina ilves, joka oli joulun aikaan vieraillut ihmisten pihapiireissä. Keski-Suomen poliisin mukaan ilves aiheutti ihmisille vaaraa.



Pihavierailuja kirjasivat alueen petoyhdyshenkilöt. Poliisin mukaan ilves oli muun muassa lähestynyt ulkoilemassa olevia ihmisiä ja meinannut hyökätä koirien kimppuun.



– Tässä tapauksessa on epäselvää, mikä ilveksen ajoi ihmisten läheisyyteen. Usein taustalla on jokin syy luontaisen ravinnon saamattomuuteen ja sitä kautta tottuminen siihen, että ravintoa etsitään ihmisten läheisyydestä, sanoo komisario Teemu Karhunen tiedotteessa.

Poliisin mukaan alueen riistanhoitoyhdistys pyrki karkottamaan ilvestä siinä onnistumatta. Lopulta yhdyshenkilöt tappoivat ilveksen poliisin määräysten mukaisesti.