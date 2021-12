Ilves-ikonin poika Valtteri Viitakoski vaihtoi jääkiekon salibandyyn – nyt hän edustaa Kanadaa MM-kotikisoissa

Pieni vivahde Kanadaa

Ilveksen mestarijoukkueesta ammattilaisiksi nousivat esimerkiksi mestaruuden Espoossa ratkaissut Otto Koivula ja Mattilan kaksoset Jesper ja Julius, mutta Viitakoski oli takarivin hyökkääjä. MM-salibandyssä hän on yksi Kanadan tehomiehistä.

Jääkiekko on syy siihen, miksi Viitakoski edustaa Kanadaa. Hänen isänsä Vesa Viitakoski kiekkoili mittavalla urallaan Pohjois-Amerikassa kolme kautta. Pojan syntymäpaikaksi merkittiin Cornwall, missä Vesa tahkosi AHL:ää.

– Olin alle vuoden ikäinen, kun muutimme pois, joten muistikuvia ei ole. Enemmän se on ollut pieni vivahde, kun on syntynyt siellä ja on kaksoiskansalainen. Jääkiekossa olen aina seurannut Kanadaa senkin takia.