SM-liigan hännänhuippu jäi jyrän alle – Marko Tuomainen löi pöytään raa’an totuuden

SM-liigan sarjajumbo Mikkelin Jukurit on esiintynyt viime aikoina pirteästi, kun se ehti olla neljän ottelun mittaisessa voittoputkessa. Tuo kyseinen putki katkesi maanantaina Tampereella, kun Ilves vei Jukureita tylysti 5–0.

Ottelun jälkeen Jukureiden päävalmentaja Marko Tuomainen löi pöytään raa’an totuuden.

– Tuolla on tiettyjä syitä sille, miksi meidän energiatasomme ovat tällä hetkellä vajaita. Synninpäästö pelaajille. Kyllä he kaikkensa jättivät tuonne, mutta jos kone käy 80 prosentilla ja vastustaja on tuolla tasolla, niin tulos on tuo, Tuomainen totesi Jukureiden selkeästä tappiosta.

Jukurit pelasi kolmannen pelinsä neljän päivän sisään. Se on kärsinyt loukkaantumis- ja poissaolohuolista. Niitä on paikattu muun muassa Mestis-avuilla, joista Noel Pietilä pelasi neljän päivän sisään neljännen pelinsä.

Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä saattoi olla tyytyväinen omiensa suoritukseen.

– Pelasimme jo toissa päivänä erittäin hyvän pelin KalPaa vastaan ja jatkoimme siitä nyt, Niemelä kiitteli.

Ilveksen ja Jukureiden ottelun lehdistötilaisuus näkyy jutun yläreunasta.