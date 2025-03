Ilveksen uudenlaiset piirteet kiinnittivät asiantuntijan huomion – "Tappara oli parempi joukkue"

Ilves johtaa Tampereen paikallista puolivälieräsarjaa voitoin 2–0. Perjantaina se käänsi loppuhetkillä itselleen huomattavan tasaisen illan lukemin 2–1. Tapparan entinen konkaripuolustaja Pekka Saravo on havainnut Ilveksen jääkiekossa Saravolle itselleenkin tuttuja piirteitä.

MTV Urheilun lähetyksessä asiantuntijat Antti-Jussi Niemi ja Pekka Saravo todistivat illan jälkeen ääritasaisen yhteenoton puolesta.

– Mun mielestä Tappara oli parempi joukkue, mutta Dominik Pavlat oli nyt paras tuolla kentällä, Niemi lausui yhteenvetonsa.

– Tämä oli pienten marginaalien peli, joka ratkesi yhteen huonoon rystypurkuun, josta Adam Najman pääsi tekemään maalin.

Kiekko-Espoota vastaan viiden ottelun sarjan ennen puolivälieriä urakoinut Tappara loi ottelussa maaliodottamaa 2,82 ja Ilves 2,59. Laukaukset kirjattiin 26–25.

– Vaikka Tappara on pelissä vähän enemmän kiekolla ja näyttää siltä, että he saavat paikkoja paljon, siinä on Ilveksen puolelta kuitenkin sellaista sitkeyttä, keskustan puolustamista, sietämistä ja kärsivällisyyttä – hyvin paljon samoja reseptejä kuin mitä on ollut Tapparassa menneinä vuosina, Saravo pohti.

Katso Saravon ja Niemen analyysi ottelun ratkaisusta kokonaisuudessaan artikkelin videolta.