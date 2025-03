Rikard Grönborgille täräytettiin "miljoonan dollarin kysymys"

Vaikka Tappara on esiintynyt varsin vahvasti Liigan puolivälieräsarjassa Ilvestä vastaan, sen ote ei ole heijastunut tulostaululle. Tappara on nyt kovassa paikassa, sillä Ilves johtaa sarjaa voitoin 3–0. Maanantain kolmas kohtaaminen meni Ilvekselle luvuin 3–2.

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg on puhunut aiempien Ilves-puolivälieräotteluiden jälkeen siitä, miten kirvesrinnat ovat luoneet enemmän maaliodottamaa ja miten heillä on ollut enemmän hyökkäysalueaikaa kuin Ilveksellä. Eli hän on viitannut siihen, miten Tappara on vienyt pelejä.

Silti, Ilves on takonut tulosta.

Iso ero on tullut tehokkuuden puolella.

Ilveksen kotiotteluissa lehdistötilaisuuksia juontava Sami Hintsanen kysyi Grönborgilta aiheesta. Eli siitä, miksi Ilveksen tehokkuus on ollut selkeästi parempaa kuin Tapparalla.

– Miljoonan dollarin kysymys, eikö, Grönborg vastasi.

– Pitää totta kai antaa Ilvekselle kunniaa siitä, että paljon he blokkaavat kuteja. Meillä oli nytkin melkein 60 laukausta (57) ja he heittäytyivät kiekkojen eteen, Grönborg mainitsi.

Grönborg puhui myös siitä, miten vahvasti Tappara pelasi viidellä viittä vastaan ja miten vahvoilla kantimilla sen alivoima oli Ilveksen vaarallista ylivoimaa vastaan.

Yhdestä asiasta Grönborg antoi sapiskaa omilleen.

– En pitänyt siitä, miten meidän oma ylivoimamme toimi. On aika astua esiin ja toteuttaa. He tekivät hyvää työtä siinä, miten he saivat tapettua jäähyjään, mutta meidän pitää tehdä parempaa työtä, Grönborg vaati.

Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä ei täysin pitänyt omiensa suorituksesta, vaikka Ilves otti jälleen voiton.

