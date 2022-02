Ilvekseen palaavalta Marko Anttilalta paljastus Jokerit-sopimuksestaan: "Katsotaan, mitä tapahtuu"

Siirto Ilvekseen on Anttilalle paluu juurille. Lempäälän Kisan kasvatti aloitti SM-liiga-uransa Ilves-paidassa kaudella 2004–2005. Anttilan mukaan puhetta paluusta Ilvekseen on ollut aiemminkin.

– Haaveissa on ollut, että täällä saisi vielä joskus pelata. Hienoa että se nyt tapahtuu, vaikka vähän erikoisten tapahtumien kautta, Anttila sanoi Ilveksen järjestämässä lehdistötilaisuudessa.

Jokereiden tulevaisuudesta on esitetty arvutteluita. Seuran jatko sotaa käyvän Venäjän KHL-sarjassa vaikuttaa mahdottomalta. Anttila kertoo kuitenkin, että hänen ensi kautta koskeva sopimuksensa Jokereiden kanssa on yhä voimassa. Se, pelaako Anttila vielä joskus Jokereissa, on auki.