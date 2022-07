Ensimmäinen Ilosaarirock järjestettiin viikossa – Ruisrock inspiraationa: "Oli hirveä elämys Turussa nähdä sitä oikeata rokkia"

– Kyllä korona on opettanut sen, että ihmisten kaipuu livemusiikkiin on olemassa. Se ei ole hävinnyt mihinkään, se on ollut kantava voima 50 vuotta ja on edelleen. Ja kun katsoo ympärille yleisöä niin sitä on kaivattu, liveä ei korvaa mikään muu valine, toiminnanjohtaja Niina Hattunen sanoo.