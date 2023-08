Ilmiöksi noussut Flow Festival oli ensin "läppä", muistelee taiteellinen johtaja – näin arvojen palapeli rakentuu Suvilahteen

Flow Festival on vauhdilla noussut Suomen isoimpien festivaalien joukkoon. Festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio kertoo MTV Uutisille olevansa itsekin Flow’n innokas kävijä.

Kallio on ehtinyt nähdä lukuisia artisteja Suvilahden lavoilla. Mitään yksittäistä esitystä ei kysyttäessä tule mieleen ylitse muiden, mutta Flow’n muutto Suvilahteen on itsessään ollut hieno muisto.

Ensimmäinen Flow Festival järjestettiin vuonna 2004 entisillä VR:n makasiineilla. Kävijöitä oli tuolloin 4000. Myös artistien määrä on yli kymmenkertaistunut 19 vuoden aikana.

"Arvopohjainen festivaali"

Yksi syy valtavalle kasvulle on ollut oikean kohderyhmän löytäminen ja siitä kiinni pitäminen.

– Flow on arvopohjainen festivaali ja kävijät lähtevät siitä. Meidän täytyy kunnioittaa sitä lähtökohtaa, Kallio toteaa.

– Tapahtuma-ala on täynnä muutoksia. Itse asiassa niitä on ollut meillä nyt aika vähän. Artistiperuutuksia ei ole tullut yhtään, onkohan koskaan käynyt niin, Kallio pohtii ja koputtelee kuvitteellista puuta.

– Olemme alalla, jossa toimitaan kolmansien osapuolien kanssa. Kun on tällainen kumppaniverkosto, jonka kanssa tapahtumaa tehdään, niin totta kai voi tapahtua asioita, jotka eivät ole omassa hallinnassa. Silloin niihin täytyy vain reagoida.

– Viime vuonna, kun tämä ensimmäisen kerran tehtiin, oli se yllättävänkin iso innostuksen aihe monelle. Samaan aikaan on tietysti olemassa ihmisiä, joille se on punainen vaate ja siitäkin saatiin yksittäistä palautetta. Voisin kuvitella, että he ovat sellaisia ihmisiä, jotka eivät ikipäivänä tänne festivaaleille olisi muutenkaan tulleet.