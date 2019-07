Ilomantsin merkittävästä taistelusta tulee kuluneeksi 75 vuotta – Neuvostoliiton johto joutui perääntymään ehdottoman antautumisen vaatimuksesta: "Tavoite oli saartaa suomalaiset"

– Venäläisten tavoite oli varmasti saartaa suomalaiset. Koska he Tali-Ihantala-suunnan eteläisemmillä suurhyökkäyksen rintamilla joutuivat torjutuiksi, niin seuraava vaihtoehto oli se, että isketään myöskin suomalaisten selustaan. Silloin me olisimme olleet pihdissä, kertoo sotakamreeri Rauno Suhonen.

Paikalla käy vierailijoita

– Isä on ollut sodassa ja sitten äidin veljet on ollut täällä ja toinen on vieläkin jossakin tuolla maastossa, kertoo Jorma Huurne.