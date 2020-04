Lapin sota päättyi 75 vuotta sitten – taistelulähetti Heikki Mäntymaan henki oli hiuskarvan varassa, kun komentaja kaatui vierestä: "Ajoittain tuntui, että on elämänsä varastanut"

– Ajoittain tuntui, että on elämänsä varastanut, kun näki niin paljon erityisesti Lapin sodan maihinnousussa kaatuneita kavereita. Jollakin tavalla kysyi itseltään, että jätinkö minä jotain tekemättä, Mäntymaa pohtii yhä mietteliäänä.

Lappi savusi raunioina

Kannakselta Tornion maihinnousuun

– Siellä odotettiin käskyä maihinnousuun, mutta ei me tarkkaan tiedetty mistä on kysymys. Vasta kun eversti Wolf Halsti antoi päiväkäskynsä, kävi selväksi mitä tapahtuu.

– Me oltiin väsyneitä Kannaksen taisteluista, mutta heillä oli ollut helpompaa pohjoisessa. Heti Torniossa huomattiin, että vastassa on hyvin koulutettu ja aseistettu porukka.

Kolme upseeria kaatui vierestä

Eversti ylensi kersantiksi

Upseerikoulu ei enää kiehtonut

Aseveljen kuva aarteena

Mäntymaa tuo MTV Uutisten haastatteluun mukanaan kirjekuoren, jossa on kaksi valokuvaa. Toisessa kuvassa hän on sotilasasussa. Toisessa kuvassa on majuri Valkosen perhepotretti, isä, äiti ja pieni tyttö.