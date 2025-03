Kolme sotaveteraanien järjestöä ajetaan alas – seuraa suorana kello 14

Sotaveteraanien perinteiset järjestöt yhdistyvät tänään Tammenlehvän perinneliitoksi. MTV Uutiset on paikalla Finlandia-talolla.

Sotiemme veteraaneja on elossa noin 1400. Järjestöihin kuuluu myös veteraanien puolisoita ja leskiä. Kokonaisuudessaan heistä syntyy noin 4000 henkilön joukko. Näin kertoo Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale Huomenta Suomessa.

Vuosien 1939-45 välillä käytyihin sotiin osallistui noin 700 000 miestä ja noin 100 000 naista, Taipale avaa.

– Vuonna 1925 syntyneet olivat nuorin kokonaan rintamalle komennettu ikäluokka, tähdentää tuoreen Tammenlehvän Perinneliiton puheenjohtaja Timo Laitinen.

Tänä vuonna heistä elossa olevat täyttävät 100 vuotta.

Finlandia-talolla pidettävässä juhlassa on paikalla noin 40 sotaveteraania. Juhlassa kuullaan tasavallan presidentti Alexander Stubbin tervehdys. Musiikista vastaavat muun muassa Jennie Storbacka ja Valtteri Torikka. Näyttelijä Pirjo Heikkilä lukee juhlassa sota-ajan kirjeitä. Tätä ja kaikkea muuta luvassa suorassa lähetyksessä, jota voi seurata yllä olevasta videoelementistä kello 14 alkaen.

Sotien jälkeen veteraanijärjestöjen tehtävänä oli kuntouttaa ja uudelleenkouluttaa veteraaneja.

– Kaikki varmasti tietävät rintamamiestalot. Niitä rakennettiin talkoovoimin. Yhteistyö on aina yhdistänyt veteraaneja, Taipale avaa.

Tänä päivänä järjestöt ovat tuki-, huolto- ja veljesjärjestöjä, hän jatkaa.

– Tärkeä osa toimintaa on ollut veljestuki, eli nykytermein sanottuna vertaistuki.

Uuden liiton tehtävä

Uusi Tammenlehvän perinneliitto jatkaa tuki- ja huoltotyötä, jota nykyiset järjestöt tekevät, Laitinen kertoo.

Hän uskoo, että veteraaneja ja heidän puolisoitaan on elossa vielä 2030-luvulla.

– Siinä rinnalla pyrimme nimemme mukaisesti ennen kaikkea vaalimaan tässä yhteiskunnassa ylisukupolvisesti veteraaniemme perintöä.

Liitolla on 27 alueellista perinneyhdistystä.

– Siellä ylläpidetään perinnehuoneita, joissa on sotiin liittyvää esineistöä. Meillä on myös valtavan laaja digitaalinen arkisto sotiemmeperinne.fi -sivulla, jossa koko sotasukupolven historiaa kerrotaan, mukaan lukien jälleenrakennus sotien jälkeen.

– Keskeinen sanoma on se, että meillä on sukupolvi, joka taisteli ylivoimaista hyökkääjää vastaan, ja onnistui siinä. Se sama sukupolvi rakensi hyvin köyhästä Suomesta muutamassa vuosikymmenessä sellaisen hyvinvointivaltion, jossa me nyt elämme.

9:53 Katso videolta, mikä jälleenrakennuksessa oli maailman mittakaavassa historiallista.