Tämä Intian lentoturmasta tiedetään – suomalaisasiantuntijalta synkkä huomio

Intian turmakone oli moderni Boeing 787-8 Dreamliner. Suomalaisasiantuntija ei usko kenenkään selvinneen turmasta hengissä.

Kansainvälisen ilmailujärjestö ICAO:n lento-onnettomuustutkinnan asiantuntija, puolustusvoimain entinen hävittäjälentäjä Ismo Aaltonen arvioi Intian lento-onnettomuudesta näkemiensä silminnäkijöiden kuvaamien videoiden perusteella, että kukaan ei ole selvinnyt turmasta hengissä.

– Jos nyt arvion sanon, niin ei, Aaltonen kommentoi MTV Uutiset Livelle.

Uutistoimisto AP kertoi myöhemmin iltapäivällä paikallisen poliisipäällikön sanoneen, että kukaan ei näytä selvinneen Air Indian lentoturmasta.

Turmakone oli malliltaan moderni, vuonna 2009 ensilentonsa tehnyt Boeingin 787-8 Dreamliner. Kyseessä on kaksimoottorinen pitkänmatkan laajarunkokone, johon mahtuu 200–300 matkustajaa.

Kyseinen konetyyppi ei ole aiemmin syöksynyt maahan.

– Olisiko tämä peräti ensimmäinen onnettomuus tälle konetyypillä, Aaltonen sanoo.

Putoamisen syy on toistaiseksi mysteeri.

– En tiedä pystyykö videon perusteella päätellä, miksi se on pudonnut, mutta tuskinpa. Vaatii tarkkaa tutkintaa. Mustat laatikot ovat erittäin kehittyneitä, ja niistä irtoaa tietoa.

Aaltonen kertoo muutaman mahdollisen syyn, jotka ovat voineet aiheuttaa onnettomuuden.

– Erittäin suuri lintuparvitörmäys on yksi asia, mikä tutkinnassa poissuljetaan. On myös tiettyjä lentokoneen painoon liittyviä laskelmia. Joskus rahtikoneessa rahti on lähtenyt liikkumaan lennon jälkeen. Nämä ovat kuitenkin pelkkää spekulointia tässä vaiheessa, Aaltonen sanoo.

1:06 Air Indian matkustajakoneen maahansyöksy asuinalueelle tallentui videolle.

Yhdysvalloista tiimi apuun

Aaltosen mukaan Intia saa tutkintaan avukseen tiimin Yhdysvalloista.

– Koneen valmistaja, eli Yhdysvallat, lähettää (tutkinnan avuksi) avuksi tiimin. Intialla on suhteellisen vahva organisaatio tutkintaan. Olen itse heitä kouluttanut. Tutkinta on iso haaste ja tulee viemään aikaa.

Aaltosen mukaan intialaista lentokalustoa on uusittu ahkerasti viime vuosina.

– Intia on suuri maa, jossa on paljon lentoliikenne ja ilmailu on kasvanut nopeasti ja paljon.