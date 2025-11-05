Karmiva onnettomuus aiheutti valtavan räjähdyksen.
Yhdysvaltain Kentuckyn osavaltiossa sijaitsevassa Louisvillen kaupungissa tapahtui paikallista aikaa illalla kello 17.15 karmiva onnettomuus, kun UPS:n rahtikone syöksyi maahan.
Havaijin osavaltion Honolulun kaupunkiin matkalla ollut kone oli lähtenyt juuri matkaan, kunnes se syöksyi lähelle Louisvillen kansainvälistä lentokenttää. Viranomaiset ovat kertoneet, että ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja 11 loukkaantunut. Kaikki kolme koneessa ollutta miehistön jäsentä saivat surmansa.
Viranomaisten mukaan uhriluku on vasta arvio, ja todellinen luku voi nousta. Pormestari Craig Greenbergin mukaan paikalla on tarvittu yli 100 palomiehen apua massiivisten tulipalojen sammuttamiseksi, kertoo uutiskanava BBC.
UPS kertoo tiedotteessaan olevansa "surullinen ja pahoillaan" onnettomuudesta. Yritys kertoo tekevänsä tällä hetkellä yhteistyötä viranomaisten kanssa onnettomuuden tutkinnassa.
Lentokoneen syöksyhetki tallentui lentokentän lähestöllä useille silminnäkijöiden videoille. Videot näyttävät, kuinka kone räjähtää pahanpäiväisesti syöksyttyään maahan. Katso video tilanteesta yläpuolelta.