Ilmailuasiantuntija pohtii Zimbabwen lentoturman syytä: Useimmiten syy löytyy ratin ja penkin välistä – suuri lintukin voi tehdä koneesta ohjauskyvyttömän

Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen kertoo, että kyseinen konetyyppi on yleensä yksi luotettavimmista ja käytetyimmistä pienlentokoneista.

– Maailmassa on kaksi tunnetuinta pienlentokoneiden valmistajaa, joista toinen on Cessna. Näistä koneista on jo vuosikymmeniä sitten karsittu lastentaudit pois.