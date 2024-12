Neljä asiaa Etelä-Korean tappavassa lentoturmassa herättivät asiantuntijoiden huomion: "Miksi?"

Asiantuntijat kyseenalaistavat arviot siitä, että Etelä-Korean historian tappavimman lento-onnettomuuden syynä olisi lintuparvi.

Etelä-Korean Muanin kansainvälisellä lentokentällä sunnuntaiaamuna Suomen aikaa sattuneen lento-onnettomuuden aiheuttajaksi on arveltu törmäystä lintuparven kanssa.

Ennen Jeju Air Flight 7C2216 –matkustajakoneen maahansyöksyä lentäjät olivat tehneet ilmoituksen hätätilanteesta ja lähteneet yrittämään hätälaskua vain muutama minuutti sen jälkeen, kun lennonjohtotornista oli annettu varoitus mahdollisesta lintutörmäyksestä.

Viranomaisten mukaan tässä vaiheessa ei kuitenkaan ollut selvää, oliko lentokone osunut lintuihin.

Silminnäkijöiden kuvaamista videoista nähdään, että hätälaskun aikana koneessa ei ollut lainkaan laskutelineitä, minkä vuoksi se luisui pohjallaan pitkin kiitotietä ja lopulta ulos kiitotieltä törmäten aitaan.

Törmäys aiheutti räjähdyksen ja tulipalon.

Nämä neljä yksityiskohtaa mietityttävät ilmailuasiantuntijoita

Airline News -lehden toimittajan Geffrey Thomasin mukaan onnettomuuden yksityiskohdat nostavat esiin neljä kysymystä, joihin tarvitaan vastauksia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Miksi palokunta ei ollut paikan päällä levittämässä vaahtoa kiitotielle koneen mahalaskun aikana? Miksi palokunta ei ylipäätään ollut valmiustilassa paikalla koneen osuessa maahan? Miksi lentokone laskeutui niin pitkälle kiitotiellä? Ja miksi kiitotien päässä oli tiiliseinä?

Thomasin mukaan lentokoneiden törmääminen lintuihin ei ole epätavallista, kuten eivät myöskään laskutelineongelmat, mutta lintutörmäykset harvemmin aiheuttavat koneiden traagisia onnettomuuksia.

Samoilla linjoilla on myös australialaisen lentoyhtiön turvallisuusasiantuntija Geoffrey Dell, joka kertoo Reutersille, ettei ole koskaan nähnyt lintujen törmäyksen estäneen laskutelineiden käyttöä.

Kuitenkin Jeju Airin turmakoneen on kerrottu yrittäneen hätälaskua laskutelineissä havaitun vian vuoksi ja tuon vian aiheuttajana on alustavasti pidetty koneen osumista lintuparveen.

Miksi palokunta ei ollut valmiina?

Epätavallista on myös se, etteivät palo- ja pelastuspalvelut olleet valmiina toimimaan, kun matkustajakone ilmoitti yrittävänsä mahalaskua.

Tavallisesti mahalaskut tehdään niin, että koneessa on minimimäärä polttoainetta ja paikalla on paloautot suihkuttamassa vaahtoa kiitotielle. Mahalasku kuuluisi myös aloittaa kiitotien alkupäästä, ei kiitotien puolivälistä.

– Toiminta vaikuttaa suunnittelemattomalta, kommentoi australialainen ilmailukonsultti Trevor Jensen.

Dellin mukaan lintutörmäys olisi voinut vaikuttaa lentokoneen moottoreihin, jos linnut olisivat imeytyneet niihin, mutta moottorit eivät siinä tapauksessa olisi sammuneet heti. Toisin sanoen lentäjillä olisi pitänyt olla riittävästi aikaa reagoida tilanteeseen.

– On epäselvää, miksi koneen vauhti ei hidastunut sen osuttua kiitotielle, sanovat Dell ja Jensen.

– Tyypillisesti mahalaskussa, koneella laskeudutaan moottoreille ja matka on kuoppainen, Thomas sanoo.

Varaliikenneministeri: Seinät kiitoteiden päissä standardien mukaiset

Kun lennonjohtotorni antoi varoituksen lintutörmäyksestä ja lentäjät tekivät ilmoituksen hätälaskun yrittämisestä, lähtivät he laskeutumaan kiitotielle vastakkaisesta suunnasta, kertoo liikenneministeriön virkamies.

– Laskeutuessaan kone osui paikantimeen ja törmäsi seinään, virkamies kertoo.

Etelä-Korean varaliikenneministeri Joo Jong-wan sanoi, että kiitotien 2 800 metrin pituus ei vaikuttanut asiaan ja että päissä olevat seinät on rakennettu standardien mukaan.

Ministeri kertoi tiedotustilaisuudessa, että kiitotien molemmissa päissä on turvavyöhykkeet ennen ulkoseinää. Hänen mukaansa lentokenttä on suunniteltu lentoturvallisuusohjeiden mukaan, vaikka muuri näyttäisikin olevan lähempänä kuin se todellisuudessa on.

Turmassa tuhoutunut kone oli Boeing-malli 737–800, joka on yksi maailman eniten käytetyistä matkustajakoneista.

Kyseisellä mallilla on yleisesti ottaen vahva turvallisuushistoria, ja se kehitettiin paljon ennen MAX-versiota, joka joutui äskettäiseen Boeingin turvallisuuskriisiin, kertoo Reuters.