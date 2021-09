Ilmastoratkaisut hiertävät yhä budjettiriihessä – Marin MTV Uutisille: "On päästy eteenpäin"

Suurin riita on saatu aikaan ilmastoratkaisuista. Vihreät ja Vasemmistoliitto vaativat enemmän konkretiaa, mutta ainakin keskusta on ollut kriittinen erityisesti vihreiden ehdotuksille.

– Neuvotteluissa on päästy eteenpäin ja puolueet ovat lähentyneet toisiaan. Neuvoteltavaa on kuitenkin yhä, Marin kommentoi MTV Uutisille.

Pääministeri on toiveikas siitä, että kokonaisuudesta pystyttäisiin sopimaan keskiviikkona.

– Ratkaisuja on pöydällä. On löydettävä kompromissi, Marin sanoo.

– Käytännössä puhumme taakanjakosektorista: maatalous, liikenne ja lämmitys. Uskon, että ratkaisu löytyy. Neuvotteluja on kuitenkin yhä käytävä. Kyse on kokonaisuudesta. On luotava uskottava polku ilmastotavoitteeseen, jonka olemme yhdessä asettaneet, Marin sanoo ja viittaa hallitusohjelman ilmastokirjauksiin.