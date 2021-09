Marin toivoo, että budjettiriihi saadaan tänään valmiiksi, Saarikon mukaan ilmastoasioissa takapakkia

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan muista kokonaisuuksista on jo sopu.

– Nyt me käymme läpi keinoja ja teemme arvovalintoja, minkälaisia ratkaisuja yhdessä muodostamme. Mielestäni keskeisintä on se, että saamme uskottavan kokonaisuuden, joilla voimme kuroa umpeen päästökuilun. Näen, että pääsemme siihen.

"Ei aikaa lykätä päätöksiä"

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan neuvotteluja jatketaan niin kaun kunnes ilmastoasiat on ratkottu.

– Vasemmistoliiton näkemys on, että meillä ei ole aikaa lykätä päätöksiä. Tarvitaan uskottava ja riittävä kokonaisuus, Andersson sanoo.

Neuvotteluissa on ollut erimielisyyksiä siitä, millaisia vaikutuksia esillä olleilla ilmastokeinoilla olisi päästöihin.

– Tärkeintä on se, että paketti on oikeasti vaikuttava ja saadaan näytettyä suuntaa Suomelle. Ihmiset haluavat tehdä ilmastotekoja, mutta meidän pitää luoda rakenteet niille.

"Takapakkia ilmastoasioissa"

– Arvioni mukaan taso, johon hallitus on sitoutunut on saavutettavissa. Arvioimme yhdessä, ovatko sitoumukset ja ratkaisut, joihin hiilineutraaliuden tavoite on sidottu sellaisia, että kaikki niihin voivat luottaa. Itse niitä sellaisina pidän.