Euroopan kurjat sääolosuhteet: Viinintuotanto jäämässä erittäin matalalle tasolle

Haitalliset sääilmiöt yhä yleisempiä

Kyseessä on jo kolmas vuosi peräkkäin, kun viinintuotanto on jäänyt keskiarvon alapuolelle. Koronapandemian aiheuttaman epävakaisuuden vuoksi on OIV:n mukaan kuitenkin edelleen epäselvää, millaisia vaikutuksia pudotuksella on.