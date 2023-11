Miten käy oliiviöljyn ja viljan hintojen? Sään ääri-ilmiöt osuvat raskaasti Välimeren alueen viljelijöihin

Myös Suomessa ja Ruotsissa viljasato on ollut kehno viime kesän sääilmiöiden vuoksi. Suomessa kokonaisviljasato oli noin 15 prosenttia ja Ruotsissa 20 prosenttia pienempi kuin vuonna 2022, jolloin sato oli suunnilleen normaali.

Vaikka sato on ollut Pohjois-Euroopassa kehno ja Välimeren alueella monin paikoin surkea, se ei Sumeliuksen mukaan vielä tarkoita, että viljan hinta nousisi merkittävästi lähiaikoina. EU:n yhteismarkkinat tasaavat hintoja.

"Oliiviöljyä lähes mahdotonta saada"

Ainakin yksi Välimeren alueen arvostetuista ruoka-aineista ja vientituotteista on jo käymässä niukkuushyödykkeeksi äärisäiden jäljiltä: oliiviöljy. Espanja tuottaa perinteisesti noin puolet maailman oliiviöljystä, mutta helteiden ja metsäpalojen vuoksi oliivisato on ollut huono sekä viime että tänä vuonna.

Tämän vuoden sadosta Espanjan arvioidaan tuottavan noin 750 000 tonnia oliiviöljyä eli hieman enemmän kuin viime vuoden sadosta saatiin. Useana aiempana vuonna määrä on kuitenkin ollut 1,3 miljoonan tonnin paikkeilla.

– Oliiviöljyä on lähes mahdotonta saada ostetuksi. Se on myyty loppuun, kertoi Filippo Berio -oliiviöljymerkin Britannian-yksikön johtaja Walter Zanre brittilehti Guardianille syyskuun lopulla. Zanren mukaan oliiviöljyä hankitaan tänä vuonna Etelä-Amerikasta asti.

New York Times kertoo, että Yhdysvalloissa laadukkaan oliiviöljyn vähittäishinta on noussut suunnilleen 20 prosenttia viime vuoden lokakuusta. Tukkuhinta on noussut vielä jyrkemmin.